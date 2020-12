மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசி அருகே வடமாநில தொழிலாளர்கள் 30 பேர் மீட்பு; சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் + "||" + 30 northern workers rescued near Sivakasi; Were sent back to their hometown

சிவகாசி அருகே வடமாநில தொழிலாளர்கள் 30 பேர் மீட்பு; சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்