மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே பெரியகுளம் நிரம்பியதால் தேவராயநேரியில் வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது + "||" + Near Thiruverumbur Houses flooded in Thevarayaneri as Periyakulam overflowed

திருவெறும்பூர் அருகே பெரியகுளம் நிரம்பியதால் தேவராயநேரியில் வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது