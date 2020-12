மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், 6 இடங்களில் ரூ.94 லட்சம் மதிப்பில் புதிய தொகுப்பு பால் குளிர்விப்பு மையங்கள் - அமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்தார் + "||" + In Thiruvannamalai district, new set of milk cooling centers worth Rs. 94 lakhs at 6 places

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், 6 இடங்களில் ரூ.94 லட்சம் மதிப்பில் புதிய தொகுப்பு பால் குளிர்விப்பு மையங்கள் - அமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்தார்