மாவட்ட செய்திகள்

பரவனாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: தனித்தீவாக மாறிய கொளக்குடி கிராமம் - 100 பேர் படகு மூலம் மீட்பு + "||" + Paravanar flooding: The isolated village of Kolakudi - 100 people rescued by boat

பரவனாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: தனித்தீவாக மாறிய கொளக்குடி கிராமம் - 100 பேர் படகு மூலம் மீட்பு