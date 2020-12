மாவட்ட செய்திகள்

பொம்மையார்பாளையத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க கோரி மீனவர்கள் சாலை மறியல் - கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Set the bait curve Fishermen road block On the East Coast Road Traffic damage

பொம்மையார்பாளையத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க கோரி மீனவர்கள் சாலை மறியல் - கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு