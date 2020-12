மாவட்ட செய்திகள்

இன்று பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்: ரெயில் நிலையங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு; 900 போலீசார் குவிப்பு; மோப்ப நாய்- ‘மெட்டல் டிடெக்டர்’ மூலம் தீவிர சோதனை + "||" + Today is Babri Masjid Demolition Day: Heavy security at railway stations; 900 police mobilization; Mob dog- Intensive testing with a ‘metal detector’

இன்று பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்: ரெயில் நிலையங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு; 900 போலீசார் குவிப்பு; மோப்ப நாய்- ‘மெட்டல் டிடெக்டர்’ மூலம் தீவிர சோதனை