மாவட்ட செய்திகள்

சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு: அரிசி ரேஷன் கார்டாக மாற்ற 20-ந் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்; அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + One more chance for sugar cardholders: can apply till 20th to convert to rice ration card; Information from Minister Kamaraj

சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு: அரிசி ரேஷன் கார்டாக மாற்ற 20-ந் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்; அமைச்சர் காமராஜ் தகவல்