மாவட்ட செய்திகள்

முத்தையாபுரம்- எட்டயபுரத்தில் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் சாலை மறியல்; புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தல் + "||" + Communist Party road blockade in Muthiahpuram-Ettayapuram; Urging the repeal of new agricultural laws

முத்தையாபுரம்- எட்டயபுரத்தில் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் சாலை மறியல்; புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தல்