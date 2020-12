மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகரில் டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க. கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம்; சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது + "||" + DMK in support of struggling Delhi farmers for Black flag demonstration; Sattur Ramachandran MLA took the lead

விருதுநகரில் டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க. கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம்; சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது