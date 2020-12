மாவட்ட செய்திகள்

கோவை விமான நிலையத்தில் சூட்கேசுக்கு அடியில் மறைத்து கொண்டு வந்த ரூ.7 கோடி போதை பொருள் பறிமுதல் - சர்வதேச கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்பா?விசாரணை + "||" + At the Coimbatore airport Who came hiding under the suitcase Rs.7 crore drug seized

கோவை விமான நிலையத்தில் சூட்கேசுக்கு அடியில் மறைத்து கொண்டு வந்த ரூ.7 கோடி போதை பொருள் பறிமுதல் - சர்வதேச கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்பா?விசாரணை