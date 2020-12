மாவட்ட செய்திகள்

உணவு, உறைவிட திட்டத்தில் சுற்றுலா பயணிகளை வீடுகளில் தங்க வைக்க விழிப்புணர்வு பிரசாரம்; அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர் + "||" + Awareness campaign to keep tourists staying at homes under the food and lodging scheme; The officers carried on

உணவு, உறைவிட திட்டத்தில் சுற்றுலா பயணிகளை வீடுகளில் தங்க வைக்க விழிப்புணர்வு பிரசாரம்; அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர்