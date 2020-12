மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் வாய்க்கால் கரை உடைப்பு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை + "||" + Request for construction of embankment break dam for water supply to Attiyur Lake

அத்தியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் வாய்க்கால் கரை உடைப்பு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை