மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு கட்டிட மின் மீட்டரில் தீ விபத்து கரும்புகையால் மூச்சுத்திணறி முதியவர் சாவு - அம்பர்நாத்தில் பரிதாபம் + "||" + Residential building Fire accident on electricity meter Death of a suffocating old man

குடியிருப்பு கட்டிட மின் மீட்டரில் தீ விபத்து கரும்புகையால் மூச்சுத்திணறி முதியவர் சாவு - அம்பர்நாத்தில் பரிதாபம்