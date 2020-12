மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் கடல் போல் மாறிய ஊசுடு ஏரியில் படகு சவாரி தொடங்கியது பொதுமக்கள் உற்சாகம் + "||" + By continuous rain Oosudu that changed like the sea The boat ride on the lake began Public excitement

தொடர் மழையால் கடல் போல் மாறிய ஊசுடு ஏரியில் படகு சவாரி தொடங்கியது பொதுமக்கள் உற்சாகம்