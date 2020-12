மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பெய்த மழையால் மூங்கில் பாலம் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டது + "||" + In Thiruvarur district, a bamboo bridge was washed away due to heavy rains

