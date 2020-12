மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு கருத்து கேட்பு கூட்டம் எம்.பி.க்கள் டி.ஆர்.பாலு, திருச்சி சிவா, இளங்கோவன் பங்கேற்பு + "||" + DMK Election Report Preparation Committee Consultation Meeting with the participation of MPs DR Palu, Trichy Siva and Ilangovan

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு கருத்து கேட்பு கூட்டம் எம்.பி.க்கள் டி.ஆர்.பாலு, திருச்சி சிவா, இளங்கோவன் பங்கேற்பு