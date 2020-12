மாவட்ட செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் புற நோயாளிகளுக்கான அனுமதி சீட்டில் இரட்டை இலை சின்னம் தி.மு.க.வினர் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + Excitement as DMK workers gathered a double leaf symbol on the outpatient admission ticket at the primary health center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் புற நோயாளிகளுக்கான அனுமதி சீட்டில் இரட்டை இலை சின்னம் தி.மு.க.வினர் திரண்டதால் பரபரப்பு