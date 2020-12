மாவட்ட செய்திகள்

மேலவை தலைவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்:தாமாக முன்வந்து ஆதரவு வழங்க நாங்கள் அடிமைகளா? சித்தராமையாவுக்கு, குமாரசாமி கேள்வி + "||" + Voluntarily Provide support Are we slaves? To Chidramaiah, Kumaraswamy questioned

