மாவட்ட செய்திகள்

பேரம் பேசி ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகின்றனர்: பொதுமக்களே ஊழல்வாதிகளாக மாறிவிட்டதாக நீதிபதிகள் வேதனை + "||" + Bargaining and buying votes: Judges are tormented that the public has become corrupt

பேரம் பேசி ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகின்றனர்: பொதுமக்களே ஊழல்வாதிகளாக மாறிவிட்டதாக நீதிபதிகள் வேதனை