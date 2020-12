மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக முழு அடைப்பு: புதுச்சேரியில் இன்று பஸ், ஆட்டோக்கள் ஓடாது கடைகள், ஓட்டல்கள் மூடப்படும் + "||" + Full blockade in favor of farmers Buses and autos do not run in Puducherry today Hotels will be closed

