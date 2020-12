மாவட்ட செய்திகள்

8 மாதங்களுக்கு பிறகு திருப்பூரில் கல்லூரிகள் திறப்பு ஆர்வத்துடன் வகுப்புகளுக்கு வந்த மாணவ-மாணவிகள் + "||" + Students who came to classes with enthusiasm for the opening of colleges in Tirupur after 8 months

8 மாதங்களுக்கு பிறகு திருப்பூரில் கல்லூரிகள் திறப்பு ஆர்வத்துடன் வகுப்புகளுக்கு வந்த மாணவ-மாணவிகள்