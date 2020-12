மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அருகே கல்லாற்றில் திடீர் வெள்ளம்; கார் டிரைவர் பரிதாப சாவு + "||" + Sudden flood at Kallar near Periyakulam; Tragic death of car driver

பெரியகுளம் அருகே கல்லாற்றில் திடீர் வெள்ளம்; கார் டிரைவர் பரிதாப சாவு