மாவட்ட செய்திகள்

நண்பர்களுடன் குளித்தபோது கோவில் குளத்தில் மூழ்கி 6-ம் வகுப்பு மாணவர் பலி + "||" + While bathing with friends Immerse yourself in the temple pool 6th grade student killed

நண்பர்களுடன் குளித்தபோது கோவில் குளத்தில் மூழ்கி 6-ம் வகுப்பு மாணவர் பலி