மாவட்ட செய்திகள்

மாத்தூரில் அரிவாளால் மிரட்டி தம்பதியிடம் சங்கிலி பறித்த திருச்சியை சேர்ந்த 2 பேர் கைது + "||" + Two persons from Trichy have been arrested for snatching a chain from a scythe couple in Mathur

மாத்தூரில் அரிவாளால் மிரட்டி தம்பதியிடம் சங்கிலி பறித்த திருச்சியை சேர்ந்த 2 பேர் கைது