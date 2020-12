மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வடியாமல் கிடக்கும் வெள்ளம் - வேல்ராம்பட்டு ஏரியின் உயரத்தை குறைக்க நடவடிக்கை + "||" + Unstoppable flooding in residential area - Measures to reduce the height of Velampattu Lake

குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வடியாமல் கிடக்கும் வெள்ளம் - வேல்ராம்பட்டு ஏரியின் உயரத்தை குறைக்க நடவடிக்கை