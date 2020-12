மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் பெய்த மழையால் சேறும் சகதியுமாக மாறிய சாலைகள் பொதுமக்கள் கடும் அவதி + "||" + Roads that were turned into mud by the heavy rains in Nellai are causing severe suffering to the public

நெல்லையில் பெய்த மழையால் சேறும் சகதியுமாக மாறிய சாலைகள் பொதுமக்கள் கடும் அவதி