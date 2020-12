மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மாவட்டத்தில் 18 இடங்களில் சாலை மறியல்; 1,940 பேர் கைது பெரும்பாலான கடைகள் அடைப்பு; கார், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை + "||" + In the district in favor of farmers Road block at 18 places 1,940 people were arrested

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மாவட்டத்தில் 18 இடங்களில் சாலை மறியல்; 1,940 பேர் கைது பெரும்பாலான கடைகள் அடைப்பு; கார், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை