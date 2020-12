மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டை காப்பாற்ற முயன்றபோது தன்னை சுற்றிய மலைப்பாம்பை வெட்டிக் கொன்ற விவசாயி + "||" + When trying to save the goat The mountain snake around itself The farmer who was cut down

ஆட்டை காப்பாற்ற முயன்றபோது தன்னை சுற்றிய மலைப்பாம்பை வெட்டிக் கொன்ற விவசாயி