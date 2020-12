மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே காட்டு யானை தாக்கி தொழிலாளி சாவு வீட்டையும் சேதப்படுத்தியதால் பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Near Cuddalore Worker killed by wild elephant Public panic as house damaged

கூடலூர் அருகே காட்டு யானை தாக்கி தொழிலாளி சாவு வீட்டையும் சேதப்படுத்தியதால் பொதுமக்கள் பீதி