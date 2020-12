மாவட்ட செய்திகள்

புளியரை வழியாக கேரளாவுக்கு லாரியில் கடத்திய 19 டன் ரேஷன் அரிசி சிக்கியது - டிரைவர் கைது + "||" + To Kerala via Puliyar 19 tonnes of ration rice smuggled in truck - The driver was arrested

