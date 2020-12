மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லியில் ஏ.டி.எம். மையத்தில் தீ விபத்து - எந்திரத்தில் இருந்த ரூ.22 லட்சம் தப்பியது + "||" + ATM in Poonamallee Center fire - Rs.22 lakh in the machine escaped

பூந்தமல்லியில் ஏ.டி.எம். மையத்தில் தீ விபத்து - எந்திரத்தில் இருந்த ரூ.22 லட்சம் தப்பியது