மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் ஒரே மாதத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் ‘கிடுகிடு’ உயர்வு - அதிகபட்சமாக திரு.வி.க. நகரில் 2.66 மீட்டர் அதிகரிப்பு + "||" + Groundwater level rises sharply in one month in Chennai An increase of 2.66 meters in the city

சென்னையில் ஒரே மாதத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் ‘கிடுகிடு’ உயர்வு - அதிகபட்சமாக திரு.வி.க. நகரில் 2.66 மீட்டர் அதிகரிப்பு