மாவட்ட செய்திகள்

பாலத்துறை அருகே சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் இறைச்சி கழிவுகள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Demand for action on meat waste dumped on the roadside near the bridge

பாலத்துறை அருகே சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் இறைச்சி கழிவுகள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை