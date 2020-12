மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் வ.உ.சி. பேரவையினர் போராட்டத்தில் வன்முறை: பெண் போலீஸ் மீது மதுபாட்டில் வீச்சு; போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியடிப்பு + "||" + W.U.C. in Trichy. Violence in Assembly Struggle: Liquor attack on female police; Police chase and chase

திருச்சியில் வ.உ.சி. பேரவையினர் போராட்டத்தில் வன்முறை: பெண் போலீஸ் மீது மதுபாட்டில் வீச்சு; போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியடிப்பு