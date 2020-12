மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 3-வது முறையாக அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைய மகளிரணி ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் + "||" + AIADMK for the 3rd time in Tamil Nadu. The ruling class must work together

தமிழகத்தில் 3-வது முறையாக அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைய மகளிரணி ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்