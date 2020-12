மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டத்தை கண்டித்து கோவை மாவட்டத்தில் 2-வது நாளாக மறியல் போராட்டம் - எம்.பி. உள்பட 556 பேர் கைது + "||" + Condemning agricultural law In Coimbatore district Stir struggle on the 2nd day MP 556 people were arrested, including

வேளாண் சட்டத்தை கண்டித்து கோவை மாவட்டத்தில் 2-வது நாளாக மறியல் போராட்டம் - எம்.பி. உள்பட 556 பேர் கைது