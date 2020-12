மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சங்கங்களே அங்கீகாரம் பெற்றவை: திரைப்படத்துறையினர் அனைவரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + Only associations elected by election are recognized: All of the filmmakers To act in unison - Interview with Minister Kadampur Raju

