மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி, கரூர் இரட்டை வாய்க்கால் தண்ணீர் மாதிரிகளை பரிசோதனைக்கு எடுத்து சென்ற அதிகாரிகள் + "||" + Authorities took samples of water from the Karur double canal for testing, as ordered by the Madurai High Court

