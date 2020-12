மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி பெற அனைவரும் பாடுபட வேண்டும்; ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு + "||" + AIADMK the forthcoming assembly elections everyone must support to win ; Minister MR Vijayabaskar's speech at the consultation meeting

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி பெற அனைவரும் பாடுபட வேண்டும்; ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு