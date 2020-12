மாவட்ட செய்திகள்

மலைக்கோட்டை பகுதியில் அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்ட வணிக வளாக கட்டிடத்துக்கு ‘சீல்’; மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Sealing to a commercial complex building built without permission in the Malaikottai; Action by corporation officials

மலைக்கோட்டை பகுதியில் அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்ட வணிக வளாக கட்டிடத்துக்கு ‘சீல்’; மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை