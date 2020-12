மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர்-சாத்தூர் இடையே சிப்காட் தொழில் பூங்கா திட்டப்பணி முடங்கியுள்ள நிலை; தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Chipkot Industrial Park project Paralyzed in Virudhunagar; Request for action by the Government of Tamil Nadu

விருதுநகர்-சாத்தூர் இடையே சிப்காட் தொழில் பூங்கா திட்டப்பணி முடங்கியுள்ள நிலை; தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை