மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே பயங்கரம் ரவுடிகள் மோதலில் ஒருவர் வெட்டி கொலை தப்பி ஓடிய 3 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Police nab 3 people who escaped after being hacked to death in a horrific rowdy clash near Puthuvai

புதுவை அருகே பயங்கரம் ரவுடிகள் மோதலில் ஒருவர் வெட்டி கொலை தப்பி ஓடிய 3 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு