மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரி சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் 18 பேர் கைது + "||" + The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has arrested 18 people in a road blockade demanding the repeal of agricultural laws

