மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்கள் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளது வேலூரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொல் திருமாவளவன் பேச்சு + "||" + New agricultural laws Is pro-corporate At a demonstration in Vellore Dol Thirumavalavan speech

