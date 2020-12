மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் நிவாரண தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும் - வெங்கடேசன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + To the family of the victim by Corona Rs.1 lakh relief should be paid immediately - Venkatesh MLA Emphasis

கொரோனாவால் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் நிவாரண தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும் - வெங்கடேசன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்