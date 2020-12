மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து விதிகளை மீறாத சிறந்த நகரமாக சென்னையை மாற்றி அமைக்க அதிரடி நடவடிக்கை - கமிஷனர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் பேட்டி + "||" + Violation of traffic rules Action to make Chennai a better city - Interview with Commissioner Maheshkumar Agarwal

போக்குவரத்து விதிகளை மீறாத சிறந்த நகரமாக சென்னையை மாற்றி அமைக்க அதிரடி நடவடிக்கை - கமிஷனர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் பேட்டி