மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கையில் இன்று நடக்கிறது; அ.தி.மு.க. மாணவரணி சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா; 3 அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Function in Sivagangai; ADMK Ceremony to provide welfare assistance on behalf of students; Participation of 3 Ministers

சிவகங்கையில் இன்று நடக்கிறது; அ.தி.மு.க. மாணவரணி சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா; 3 அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு