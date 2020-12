மாவட்ட செய்திகள்

‘விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை பார்த்து மிகவும் வேதனை அடைகிறேன்’ - நடிகர் தர்மேந்திரா உருக்கம் + "||" + ‘I am very saddened to see farmers being affected’ - Actor Dharmendra Urukkam

‘விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை பார்த்து மிகவும் வேதனை அடைகிறேன்’ - நடிகர் தர்மேந்திரா உருக்கம்