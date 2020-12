மாவட்ட செய்திகள்

குன்னூர் அருகே டால்பின் நோஸ் காட்சி முனையில் நுழைவு கட்டணம் இருமடங்கு உயர்வு சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Near Coonoor Dolphin Nose at the visual tip Entrance fee doubled

குன்னூர் அருகே டால்பின் நோஸ் காட்சி முனையில் நுழைவு கட்டணம் இருமடங்கு உயர்வு சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி