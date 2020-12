மாவட்ட செய்திகள்

கோவை விளாங்குறிச்சியில் அமைய உள்ள புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா மூலம் 60 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + Kovai Through the new information technology parkFor 60 thousand people Minister of Employment SB Velumani Information

